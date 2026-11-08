Allocators explore Asian secondaries as exit bottlenecks double DPI timelines
Prolonged exit delays and shifting liquidity needs are prompting private equity allocators to embrace counter-cyclical secondary deals across China and wider Apac.
Key Points
Sign in to read on!
Registered users get 2 free articles in 30 days.
Subscribers have full unlimited access to AsianInvestor
Not signed up? New users get 2 free articles per month, plus a 7-day unlimited free trial.
¬ Haymarket Media Limited. All rights reserved.