Ping An eyes opportunities in China’s emerging industries
Ping An is targeting China’s emerging industries while diversifying overseas and maintaining a disciplined, long-term investment strategy that favours defensive assets to generate long-term returns.
Ping An, China's largest insurer by market value, is looking beyond broad market bets, favouring strategic industries, advanced manufacturing and high-dividend stocks as it seeks stable returns amid an uncertain global economic outlook.
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