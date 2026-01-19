News Hub: Abu Dhabi launches fourth sovereign wealth fund
Japanese lawmakers push for a $3.2trn sovereign wealth fund; South Korea to launch $14bn SWF; Taiwan's Bureau of Labour Funds awards $1.6 billion equity mandate; and more.
MIDDLE EAST
Sign in to read on!
Registered users get 2 free articles in 30 days.
Subscribers have full unlimited access to AsianInvestor
Not signed up? New users get 2 free articles per month, plus a 7-day unlimited free trial.
¬ Haymarket Media Limited. All rights reserved.