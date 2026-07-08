AsianInvesterAsianInvesterAsianInvester

Japan's Amova AM seals AHAM takeover to drive SE Asia growth

Heather Ng
This Malaysian deal expands institutional access to diversified products, Shariah-compliant offerings and Asean exposure, reflecting a wider industry trend of regional players buying scale and digital wealth capabilities.
Japan's Amova AM seals AHAM takeover to drive SE Asia growth

Amova Asset Management’s (Amova AM's) takeover of AHAM Capital is transforming Malaysia into its primary Southeast Asian hub, giving institutional investors wider product access, stronger Shariah-compliant options and deeper exposure to Asean markets.

Sign in to read on!
Registered users get 2 free articles in 30 days.

Subscribers have full unlimited access to AsianInvestor

Not signed up? New users get 2 free articles per month, plus a 7-day unlimited free trial.
If you are a senior professional at a large institutional asset owner, such as a sovereign wealth fund or pension fund, please contact [email protected] for further assistance.

Questions?
See here for more information on licences and prices, or contact [email protected]
¬ Haymarket Media Limited. All rights reserved.