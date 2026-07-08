Japan's Amova AM seals AHAM takeover to drive SE Asia growth
This Malaysian deal expands institutional access to diversified products, Shariah-compliant offerings and Asean exposure, reflecting a wider industry trend of regional players buying scale and digital wealth capabilities.
Amova Asset Management’s (Amova AM's) takeover of AHAM Capital is transforming Malaysia into its primary Southeast Asian hub, giving institutional investors wider product access, stronger Shariah-compliant options and deeper exposure to Asean markets.
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