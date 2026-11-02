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People Moves: Aware Super restructures investment leadership

State Super chief investment strategy officer to retire; Cbus Super private equity head to join ROC Partners; CBRE names MD, data centre head; and more.
People Moves: Aware Super restructures investment leadership

AWARE SUPER RESTRUCTURES INVESTMENT LEADERSHIP

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