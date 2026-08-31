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News Hub: Danantara remits $6.8bn to bolster Indonesia's budget

GIC, ADIA and EQT exit Galderma in $6.28bn block trade; KKR, IMM Consortium Invest $2.23bn in SK Telecom’s AI data unit; Mongolia targets $2bn for AI and green data centres; Danantara commits $1bn to Partners Group private credit mandate; and more.
News Hub: Danantara remits $6.8bn to bolster Indonesia's budget

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