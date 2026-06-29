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LGT Capital Partners endowment deepens commitment to Asia Pacific

Heather Ng
LGT Capital Partners is reinforcing its presence in Asia Pacific markets while embedding AI to sharpen investment decisions.
LGT Capital Partners endowment deepens commitment to Asia Pacific

LGT Capital Partners endowment is deepening its long‑standing commitment to Asia, weaving private markets, hedge funds, public exposures and even AI into a structurally diversified global portfolio.

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