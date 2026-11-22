Investors look beyond semiconductors to "anti-AI" hedges
From advanced chip technologies and software to Asian banks and India's equity market, institutional investors are broadening their search to reduce concentration risk.
Institutional investors are looking beyond semiconductor manufacturers for artificial intelligence-related opportunities, with interest growing in industries including advanced chip technologies, software, cybersecurity and companies benefiting indirectly from AI-driven growth.
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