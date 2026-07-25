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Asian allocators confront equity concentration with strategic safeguards

As AI-driven tech rallies heighten global equity concentration, institutional investors are turning to rigorous portfolio construction and historical lessons to preserve long-term resilience.
Asian allocators confront equity concentration with strategic safeguards

Institutional investors in Asia are confronting a market environment defined by extreme tech concentration, shifting stock-bond correlations and heightened volatility.

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