Asian allocators confront equity concentration with strategic safeguards
As AI-driven tech rallies heighten global equity concentration, institutional investors are turning to rigorous portfolio construction and historical lessons to preserve long-term resilience.
Institutional investors in Asia are confronting a market environment defined by extreme tech concentration, shifting stock-bond correlations and heightened volatility.
Sign in to read on!
Registered users get 2 free articles in 30 days.
Subscribers have full unlimited access to AsianInvestor
Not signed up? New users get 2 free articles per month, plus a 7-day unlimited free trial.
¬ Haymarket Media Limited. All rights reserved.