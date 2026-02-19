AsianInvesterAsianInvesterAsianInvester

Aavishkaar Capital bets on India’s edge amid macro uncertainties

Heather Ng
Senior partner Anurag Agrawal says India’s leading impact investor is reshaping its 2026 playbook as inflation steadies, interest rates fall and geopolitical risks rise.
Aavishkaar Capital bets on India&#8217;s edge amid macro uncertainties

Aavishkaar Capital is recalibrating its 2026 investment strategy to navigate macroeconomic uncertainties, with inflation, interest rates and geopolitical risks positioned as key drivers of change.

Sign in to read on!
Registered users get 2 free articles in 30 days.

Subscribers have full unlimited access to AsianInvestor

Not signed up? New users get 2 free articles per month, plus a 7-day unlimited free trial.
If you are a senior professional at a large institutional asset owner, such as a sovereign wealth fund or pension fund, please contact [email protected] for further assistance.

Questions?
See here for more information on licences and prices, or contact [email protected]
¬ Haymarket Media Limited. All rights reserved.